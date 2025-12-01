Оплата рукой: в Подмосковье дети впервые начали питаться в электронных столовых

В подмосковном образовательном центре «Флагман» в Одинцово школьные завтраки и обеды перестали быть аналоговыми. В третьем корпуса заработала «электронная столовая», полностью изменившая привычную логику очередей и наличных расчетов, пишет REGIONS .

Вместо раздачи с подносами здесь установили современные терминалы, где дети самостоятельно выбирают блюда и мгновенно оплачивают покупку картой, брелоком или стильным браслетом. Технический эксперимент, реализованный комбинатом питания «Доброе кафе» в рамках инициативы «Инновационная школа», доказал свою эффективность: скорость обслуживания выросла, а очереди практически исчезли.

Главное преимущество системы — не скорость, а прозрачность. Она синхронизирована с мобильным приложением для родителей, которые в реальном времени видят рацион ребенка, могут дистанционно пополнить его счет, установить лимиты на сладости или снеки и получать мгновенные уведомления о каждой покупке. Это превращает процесс питания из стихийного в управляемый, где взрослые могут мягко корректировать пищевые привычки детей. Полный отказ от наличных денег также повышает гигиеническую и финансовую безопасность, исключая контакт с купюрами и риск потери средств.

«Мы хотим, чтобы дети питались быстро, удобно и с удовольствием. Родители теперь всегда в курсе, чем завтракал или обедал их ребенок, а персонал может больше времени уделять качеству блюд и заботе о детях», — отметила Мария Гуторова, генеральный директор «Доброе кафе».

Ученики уже оценили нововведение. Семиклассник Михаил отмечает, что система интуитивно понятна, позволяет делать самостоятельный выбор и экономит время на перемене. Успех пилотного проекта во «Флагмане» уже привел к масштабированию технологии — аналогичная система внедрена в образовательном центре «Багратион» в ЖК «Гусарская баллада».

Ранее сообщалось, что Заслуженный учитель РФ высказался об идее ввести шведские столы в школах страны.