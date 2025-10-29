Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург высказал мнение, что введение в школьных столовых питания в формате шведского стола приведет к массовому ожирению, сообщило интернет-издание «Абзац».

Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила ввести в российских школах шведский стол. В документе указано, что одно из преимуществ инициативы — эффективность в снижении объемов пищевых отходов. Заслуженный учитель РФ Ямбург предположил, что внедрение системы самообслуживания в школьных столовых несет и негативные последствия. Одно из них — ожирение.

Евгений Ямбург привел в пример США, где школьники питаются в столовых учебных заведений, самостоятельно выбирая еду. Предположительно, именно такой формат питания стал одним из факторов возникновения избыточного веса у американских детей.

«В Америке на самом деле огромная проблема избыточного веса. Такого количества жирных детей нет нигде на свете. Так что не обольщайтесь [насчет шведского стола]», – сказал собеседник.

Педагог привел другой пример. Так, в Англии с 1382 года функционирует элитная частная школа — Винчестерский колледж. Обучение в школе обходится родителям детей в большую сумму денег. Однако питание в учебном заведении достаточно скромное. На завтрак ребятам подают овсянку, а в меню обеда — горох и кусок мяса.

«Так вот, они воспитывают элиту поджарыми: голодом и холодом», — рассказал собеседник «Абзаца».

