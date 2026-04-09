Оплата улыбкой продолжает набирать популярность: рекордные 33,6 млрд рублей

В первом квартале 2026 года россияне воспользовались системой оплаты покупок по биометрии с помощью улыбки 38,7 млн раз, сообщила пресс-служба Сбербанка. Общая сумма таких платежей достигла 33,6 млрд рублей, что на 12,8% больше показателя за аналогичный период 2025 года.

Наибольшая активность пользователей наблюдалась в Москве: за три месяца в столице было совершено 4,16 млн биометрических платежей, что на 39,6% выше показателя годичной давности. В пятерку лидеров по количеству оплат вошли также Московская область (2,46 млн, +26,9%), Санкт-Петербург (1,88 млн, +14%), Свердловская область (1,85 млн, +0,1%) и Нижегородская область (1,65 млн, +4,3%).

Продуктовые супермаркеты остаются основной площадкой для биометрических платежей: в них проведено 24,5 млн операций (+6,8% к прошлому году). В кафе и ресторанах совершено 6,18 млн оплат (+5,1%), а в аптеках и медицинских учреждениях — 2,48 млн транзакций (−6,6%).

Портрет пользователя биометрии также изменился. Доля тех, кто совмещает оплату улыбкой с зарплатным обслуживанием в Сбере, увеличилась с 56% до 70%. Средний возраст клиентов вырос с 42 до 44 лет, а распределение по полу осталось прежним: женщины используют биометрию чаще мужчин — 54,9% против 45,1%. Девять из десяти пользователей подключили к системе дебетовые карты, лишь 10,5% — кредитные. За квартал 634 тысячи россиян впервые расплатились улыбкой.

Рекордсменкой по числу платежей стала 55-летняя клиентка банка, которая за три месяца совершила 1 229 биометрических оплат, преимущественно в кафе и ресторанах, со средним чеком 543 рубля. Самая крупная покупка по биометрии за квартал составила 9,82 млн рублей — это автомобиль. Среди клиентов младше 20 лет наибольший платеж — 191 тыс. рублей в автосервисе, а среди старше 70 лет — 913 тыс. рублей за стоматологические услуги.

Старший вице-президент Сбера Дмитрий Малых отметил, что оплата улыбкой за короткий срок стала привычной практикой в России, и граждане доверяют системе даже при крупных покупках. Он также подчеркнул рост среднего возраста пользователей, что говорит о популярности биометрических платежей среди разных поколений.

