В России впервые протестировали посадку в поезд по биометрии

В России впервые началось практическое использование биометрической идентификации при посадке в пассажирские поезда: новой опцией уже воспользовались первые пассажиры, включая корреспондента РИА Новости .

О старте пилотного проекта ранее сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко. По его словам, сервис запущен на начальных станциях отдельных маршрутов, следующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород.

Один из первых случаев использования технологии произошел при посадке на поезд Ласточка, следующий между Москвой и Костромой. Для прохождения контроля пассажиру было достаточно сообщить проводнику о выборе биометрического способа идентификации и посмотреть в камеру служебного планшета. Проверка заняла всего несколько секунд.

Бумажный билет при посадке пассажиры в России уже давно не предъявляют, однако биометрическая проверка личности в железнодорожных перевозках применяется впервые. До запуска для широкой аудитории технология проходила внутреннее тестирование с участием специалистов.

Для использования нового сервиса пассажир должен быть старше 18 лет, иметь действующий паспорт гражданина РФ или заграничный паспорт, подтвержденную учетную запись на госуслугах, а также зарегистрированные биометрические данные в единой биометрической системе. Дополнительно требуется заранее предоставить согласие на доступ сервисов РЖД к этим данным через личный кабинет системы.

На этапе испытаний перевозчик рекомендует по-прежнему иметь при себе бумажный паспорт. После завершения тестирования и оценки результатов проект может быть расширен на другие маршруты, при этом традиционная посадка по документам сохранится.

