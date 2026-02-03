«Оплатил и стал должником»: жителям Иваново приходят счета с астрономическими штрафами за капремонт

В Ивановской области возникла масштабная проблема с начислениями взносов на капитальный ремонт. Об этом пишет news1ivanovo .

Многие жители, несмотря на своевременную оплату квитанций за ноябрь и декабрь, стали получать уведомления о задолженности и штрафных санкциях.

Как пояснила заместитель директора Регионального фонда капитального ремонта Ирина Цветкова, причина кроется в переходе на новую систему расчетов. Если раньше этим занимался единый расчетный центр, то теперь обработка платежей ведется сотрудниками фонда вручную. Из-за недостаточного количества специалистов процесс значительно затянулся, что привело к техническим сбоям и неотражению оплат в системе.

Представитель фонда заверила, что добросовестные плательщики не должны волноваться. После завершения полной проверки всех поступивших документов ошибочно начисленные задолженности и пени будут аннулированы в автоматическом режиме. Для полного урегулирования ситуации и устранения всех несоответствий фонду потребуется время.

