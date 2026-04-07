Оплатил, но не улетел: россиянина не пустили на рейс на Мальдивах из-за сбоя в системе бронирования

Российский турист не смог вылететь с Мальдив на Шри-Ланку из-за технического сбоя в системе бронирования. Оплаченный билет оказался недействительным, а в списках пассажиров его не оказалось. Об этом пишет Lenta.ru.

Мужчина приобрёл билет авиакомпании через один из международных сервисов, расплатившись российской картой, и получил на руки маршрутную квитанцию. Однако при регистрации на рейс выяснилось, что оплата по факту не прошла. Представители сервиса признали ошибку, посоветовали туристу срочно купить новый билет за свой счет и пообещали компенсировать стоимость неиспользованного, а также разницу в цене.

Пострадавший пассажир позже проверил несколько своих предыдущих броней через этот же сервис и обнаружил, что ни в одной из них не указан номер билета.

