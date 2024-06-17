Опора ЛЭП в щепки: молния оставила жителей нескольких поселений Кузбасса без электричества

В Гурьевском районе Кемеровской области гроза оставила без электричества жителей нескольких сел и деревень. Глава муниципалитета Станислав Черданцев рассказал, что буйство стихии привело к серьезному повреждению деревянной опоры ЛЭП. Об этом пишет «Онлайн-журнал Сибдепо».

Гурьевский округ одолевает непогода. За последние дни на район обрушились ливни и грозы, итогом которых стала авария на линиях электропередач. В одной местностей оказалась повреждена опора ЛЭП, которая превратилась на верхушке в щепки. Как отметил Станислав Черданцев, без электричества оказались жители в Ур-Бедари, деревнях Саратовка и Мостовая. Частично света нет в Новопестерево.

«На место выехал руководитель РЭС. Бригада работает на восстановлении линии электропередач. Ориентировочно, работы продлятся до 22:00. Ситуацию держу на контроле», — отметил Черданцев.

Отметим, недавно в Кемеровской области синоптики спрогнозировали ухудшение погоды: после жары в регион идут грозы и дожди. Жителей призвали к осторожности на этот период.

Ранее сообщалось, что на Украине признали невозможность восстановления всех энергоблоков к зиме.