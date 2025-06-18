«Опора России»: праздники в январе и мае нужно заменить на короткие рабочие недели

Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Дмитрий Пищальников предложил сократить количество выходных дней в январе и мае. Вместо длинных январских и майских каникул он предложил ввести шесть сокращённых рабочих дней по три дня. Об этом пишет «Газета.ру».

Пищальников считает, что Россия может использовать зарубежные практики гибкого рабочего графика, но при этом сохранять свою уникальность и учитывать культурные особенности.

«Это позволит сохранять баланс между отдыхом и производительностью в течение года. Такой подход делает отдых регулярным, но управляемым, и позволяет бизнесу планировать деятельность без длительных простоев», — приводит издание его слова.

Специалист полагает, что хотя праздничные дни и выходные — это возможность отдохнуть и набраться сил, но в целом потери экономики от продолжительных каникул в январе и мае могут составить до 1% ВВП.

Ранее в Госдуме рассказали о придуманных перед длинными выходными новых схемах мошенников.