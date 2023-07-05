«Опознал по пистолету и погонам»: сослуживец рассказал матери о том, как ее сын погиб на СВО

Житель Калининградской области Дмитрий Туменко был среди тех, кто в первых рядах отправился на спецоперацию 24 февраля прошлого года. И он, как и многие другие бойцы, пал, сражаясь с нацистским режимом. Молодой офицер не сбежал и до последнего вздоха боролся вместе с товарищами.

История, которая произошла в Малой Рогани в Харьковской области, — довольно темная. Часть бойцов выжила и попала в плен. Другие не сдались и погибли. Танкисты, среди которых был и лейтенант Туменко, из-за обстрела ВСУ спешились. Мама Дмитрия — Ольга — пересказала нашему корреспонденту то, что ей сообщил один из сослуживцев ее сына.

«25 марта 2022 года началось наступление, и девять ребят сутки стояли на позиции. На другой день начали отходить в сторону другого подразделения, но на перекрестке был вражеский блокпост. Зашли в подъезд, где сидели два часа, и решили идти в сторону тыла. Двое перешли дорогу, и прозвучала короткая очередь», — говорит Ольга журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как рассказывал сослуживец, солдатам пришлось вернуться во двор и занять позиции там. Что было дальше, товарищ Димы рассказать не смог, потому что от обстрела его накрыло обломками гаража, где он стоял, и парень потерял сознание. Другой сослуживец, который позже попал в плен, говорил, что видел тело Туменко, которого опознал по пистолету и погонам.

Однако родителям трудно было принять известие о гибели Димы. Ольга до сих пор не верит, что ей передали тело сына, ведь вскрыть гроб ей не позволили.

«У нас семья в большей степени военная. Когда мой двоюродный брат узнал, что Дима на Украине, то в первых рядах ушел за ним, тоже получил орден Мужества. Теперь он не разговаривает — был сильно контужен, он у нас тоже танкист», — говорит женщина.

Полную историю Дмитрия Туменко читайте здесь.