Оппозиция Грузии начала устанавливать палатки в центре Тбилиси в ходе протеста

Очередные массовые протесты начались в столице Грузии 17 ноября. Оппозиция снова требует отмены результатов парламентских выборов и обустраивает себе «ночлег» в центре города. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Представители оппозиционной партии «За перемены» развернули палатки у здания государственного университета в районе Ваке. Протестующие, как и ранее, требуют отмены парламентских выборов. Сторонники бунтарей, начавшие митинг в центре города у здания парламента, постепенно перемещаются в палаточный городок.

Оппозиция обещает продолжать протесты и добиваться отмены итогов выборов.

Напомним, что ЦИК Грузии объявил результаты парламентских выборов. Согласно им победила действующая партия «Грузинская мечта». Четыре оппозиционные партии также попали по итогу в парламент, однако данные считают сфальсифицированными.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Грузии призвала установить обоснованность заявлений о нарушениях на выборах.