Оппозиция подала жалобу на власти Молдавии за отказ от эвакуации граждан из Израиля
Фото: [©Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости]
Оппозиционна партия «Шор» подала жалобу на власти Молдавии за отказ от эвакуации граждан из Израиля. Подробности сообщает РИА Новости.
Депутат парламента Марина Таубер заявила, что власти страны не организовали эвакуацию своего народа из Израиля. По ее словам, вместо этого они посоветовали гражданам Молдавии воспользоваться коммерческими авиакомпаниями и самостоятельно добраться до Бухареста или Кишинева. Лидер оппозиционной партии сообщил, что готов помочь гражданам страны покинуть Израиль. Он уже организовал выезд граждан из Израиля, с помощью чартерных рейсов он помог покинуть страну 650 гражданам Молдавии.
Таубер подчеркнула, что партия «Шор» не пытается найти выгоду в происходящем, а стремится помочь людям спастись. Партия призвала компетентные органы разобраться в ситуации и выяснить, почему правительство не хочет помочь своим гражданам, оказавшимся в сложной ситуации и находящимся в опасности. Она добавила, что в уголовном кодексе страны существует наказание за подобные действия.