Оправданного судом тюменского экс-депутата гордумы отправили в колонию

Бывшего депутата гордумы Тюмени Андрея Кима осудили за покушение на мошенничество в особо крупном размере. На том же заседании рассмотрели дело о незаконном хранении боеприпасов, по которому обвиняемого оправдали. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По решению суда, за покушение на мошенничество в размере трех миллионов рублей Андрея Кима посадили на два года. Это время бывший депутат проведет в колонии исправительного режима общего типа. Также осужденного обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Отмечается, что Кима обвиняли и в незаконном хранении боеприпасов, но по этому делу его оправдали, не увидев состава преступления в ходе расследования.

Напомним, что Кима арестовали в июне 2024 года. Следствие считает, что к депутату обратился гендиректор коммерческой организации и попросил о помощи с подписанием документов с подтверждением о качественном проведении капремонта в двух домах на ул. Одесская. За это обвиняемый получил три млн рублей, которые должен был передать подрядчику как посредник. Однако деньги он решил оставить себе.

Ранее сообщалось, что высокопоставленного полицейского из Москвы осудили за организацию незаконной миграции.