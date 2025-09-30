Определены пять привычек, которые могут разорить

Современные потребительские привычки могут незаметно подорвать финансовое благополучие даже при стабильном доходе. Как отмечает доцент Финансового университета Петр Щербаченко в комментарии NEWS.ru, особую опасность представляет так называемый «смартфонный шопинг» — импульсивные покупки в маркетплейсах и социальных сетях, совершаемые от скуки или под влиянием эмоций.

Эксперт обращает внимание на парадоксальный механизм таких трат: незначительные на первый взгляд ежедневные расходы на кофе или спонтанные приобретения постепенно накапливаются в существенные суммы, которые можно было бы направить на важные финансовые цели. Дополнительным фактором риска становится использование шопинга как средства борьбы со стрессом, что приводит не только к ненужным покупкам, но и к последующему чувству вины.

По его словам, ситуацию усугубляет отсутствие четкой системы управления личными финансами. Хаотичные траты без предварительного планирования и контроля регулярных списаний создают эффект «утекающих» денег. Особую опасность представляют забытые подписки на стриминговые сервисы и пробные периоды, которые превращаются в «тихих пожирателей» бюджета за счет автоматического продления.

Финансист добавил, что формирование осознанного финансового поведения требует не только контроля над импульсивными покупками, но и внедрения системного подхода к учету расходов. Регулярный аудит подписок, составление списка покупок и планирование бюджета позволяют не только сохранять средства, но и перенаправлять их на действительно важные жизненные цели.

