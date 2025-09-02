Определены способы быстрой акклиматизации после отпуска

Возвращение из отпуска может омрачиться непростым периодом акклиматизации, когда организм испытывает стресс от смены климата, часового пояса и привычного ритма жизни. Справиться с этим состоянием поможет грамотно выстроенный рацион, на важность которого указала руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова. Об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, ключевой задачей становится помощь организму в перенастройке биологических часов, особенно когда речь идет о нормализации сна. Для этого эксперт рекомендует включить в вечерний прием пищи такие продукты, как индейка, курица, сыр, творог, орехи и бобовые. Не стоит исключать и хлеб, особенно функциональный, обогащенный дополнительными нутриентами и витаминами. Отдельное внимание уделяется питьевому режиму: обезвоживание после перелетов и пребывания в жарком климате усиливает усталость, поэтому восстановить баланс помогут не только вода, но и натуральные лимонады, содержащие витамин В.

Эксперт добавила, что последствия смены воды и питания в поездке часто негативно сказываются на пищеварении. Для поддержки микрофлоры кишечника в рацион следует добавить кефир, натуральный йогурт без добавок и квашеную капусту. При этом от тяжелой, жирной пищи, избытка сладкого и алкоголя в первую неделю после возвращения лучше отказаться.

По ее мнению, итогом становится рекомендация плавно возвращаться к привычному режиму за несколько дней до окончания отпуска, а по прилете дать себе возможность отдохнуть, сочетая щадящий график со сбалансированной диетой. Это позволит минимизировать стресс и быстро вернуться в рабочий ритм.

