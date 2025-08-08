Врач Еделев перечислил методы возвращения к работе после отпуска

Для многих путешественников настоящий стресс начинается не с подготовки к отпуску, а с возвращения домой. Чувство опустошенности и усталости после отдыха, особенно дальнего, это не каприз, а закономерная реакция организма на резкую смену климата, часовых поясов и ритма жизни. Этот физиологический и психологический груз способен омрачить радость от поездки и осложнить возвращение к работе. Как пояснил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в эфире Общественной Службы Новостей, ключевая причина такого состояния — акклиматизация и десинхроноз.

По его словам, резкие перепады температуры, влажности и сбой биоритмов из-за смены часовых поясов бьют по иммунитету, нарушают сон и делают организм уязвимым для инфекций. Частыми спутниками возвращения становятся простуда, обострение аллергии или недомогание. Симптомы вроде сыпи, температуры, диареи или сильной слабости требуют обращения к врачу. Критически важно избегать изматывающих ночных перелетов без возможности восстановления.

Безграмотное возвращение к привычной жизни чревато не только плохим самочувствием, но и резким снижением работоспособности, повышенным стрессом и риском быстрого «выгорания». Чтобы этого избежать, медик рекомендует стратегию плавной адаптации. Первые дни дома — основа восстановления: постепенное возвращение к домашнему режиму сна, сбалансированное питание (сезонные овощи-фрукты, легкий белок, цельнозерновые, орехи), отказ от фастфуда, избытка кофе и алкоголя, обильный питьевой режим, прием витаминов и пробиотиков. Не менее важна умеренная физическая активность — прогулки, гимнастика, плавание или йога улучшат кровообращение и снизят стресс. Август, как переходный месяц перед сезоном простуд, особенно важен для такой подготовки. Кроме того, психологическая настройка не менее важна физиологической, следует возвращаться за два-три дня до выхода на работу.

По его мнению, первый рабочий день требует особого подхода — это «мягкий старт»: стоит прийти пораньше, без спешки, избегать важных встреч и сложных задач, сосредоточиться на рутине: разберите почту, спланируйте неделю, распределите задачи по приоритетам («срочно», «важно», «можно позже»). Также для эффективного погружения в работу на второй-третий день идеально подходит «метод помидора», то есть рабочее время делится на получасовые циклы: 25 минут максимальной концентрации на задаче и пять минут отдыха (разминка, расслабление). В целом адаптация занимает всю первую неделю.

Ранее психолог Мещерина пояснила причины разбитости после отпуска.