«Определите границы и отдавайте долги»: астролог дала рекомендации на опасный астрологический период

Астролог Тамара Глоба обратила внимание на особый астрологический период в третьей декаде января, который, по ее мнению, требует повышенного внимания.

Ключевым событием станет парад планет 22 января, который, хоть и не будет виден невооруженным глазом, окажет влияние на всех людей.

Последствия этого влияния будут очень разными. Для одних это время станет всплеском энергии и открытием новых возможностей, для других — периодом своеобразной «спячки» и снижения активности. Как отмечает Глоба, это время позволит трезво оценить перспективы и наметить пути достижения целей.

Астролог особо выделила дни повышенного внимания: ночь на 25 января, а также 26 и 27 января, вечер 29 января и ночь на 30 января. В этот период она рекомендует сосредоточиться на внутренней работе, а не на внешних спорах.

«Не стоит доказывать что-то окружающим, лучше разобраться в себе», — советует Глоба.

Это подходящее время, чтобы решить, какие из задуманных дел действительно достойны усилий, а от чего стоит отказаться.

Практические действия, которые рекомендует астролог на эти дни, включают раздачу долгов, пересмотр жизненных приоритетов, определение личных границ и даже начало освоения новых навыков для будущего. Этот «опасный» период можно превратить в продуктивную фазу внутреннего аудита и подготовки к новым свершениям.

