Опрос: чаще других накопления для детей формируют жители Подмосковья

Согласно опросу большинство граждан России не намерены создавать финансовую подушку для своих детей, вкладываясь в их будущее. Об этом пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами.

MOEX: RENI и hh.ru провели опрос, где выяснили, что подавляющее большинство россиян не заинтересованы в накоплениях для детей. 63% респондентов ответили, что не копят на будущее отпрысков.

При этом 20% от всех участников опроса пополняют кошельки для детей на суммы в пределах 10 тыс. рублей в месяц. Каждый одиннадцатый пополняет счет на 10-30 тыс. рублей в месяц. Лишь 7% опрошенных откладывают куда большие суммы.

Самыми ответственными в накоплениях для детей оказались жители Челябинской и Московской областей: 50% и 42% соответственно формируют «подушку». Также многие (41%) копят для детей в Ростовской области и Москве (39%). 37% откладывают в Новосибирской и Иркутской областях, а также в Татарстане.

Примечательно, что деньги откладывают детям чаще отцы (44%). Женщины активны чуть меньше: это 34%.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин начинает новую жизнь сразу при желании.