Опрос: многим россиянам для счастья хватило бы 215 тысяч рублей в месяц

Многие граждане России считают, что 215 тысяч рублей в месяц хватило бы им для счастья. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что мужчинам для счастливой жизни в месяц необходимо получать больше женщин — 244 тысяч и 189 тысяч рублей соответственно.

Более «мелкие» запросы у молодых людей в возрасте до 24 лет. Согласно данным опроса, им в месяц для полного счастья достаточно иметь 160 тысяч рублей.

Самые большие запросы у жителей Москвы. В месяц им нужно получать 267 тысяч рублей. Жители Владивостока заняли в рейтинге «запросов» второе место. Они бы чувствовали себя комфортно с 260 тысячами рублей в месяц.

Оптимальная для счастья сумма у жителей Санкт-Петербурга составила 237 тысяч рублей. Следом идет Челябинск, где горожанам для комфорта необходимо 235 тысяч рублей. За ним — Ростов-на-Дону, Красноярск и Уфа (233 тысяч рублей в месяц).

«Скромными» оказались жители Кирова. Их запросы составили 178 тысяч рублей для комфортной жизни в месяц.

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