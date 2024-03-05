Пищевой технолог Румянцева рассказала про рацион, который поможет пережить весеннюю аллергию

Страдающим сезонной аллергией в период цветения россиянам стоит пересмотреть весной свой рацион. Подробнее о «спасительном» питании в беседе с «Газетой.ру» рассказала главный технолог «Много лосося» Людмила Румянцева.

Цветение вкупе с неправильным питанием может усугубить ситуацию с аллергией. Врач отметил, что в период обострений иммунитет ослаблен, а стрессоустойчивость организма снижается. К тому же, на общее состояние аллергика влияет избыток эстрогена и дефицит витамина B6. Еще один повод провериться в больнице на дефицит и переизбыток витамином в организме.

По словам Румянцевой, аллергикам весной стоит переключиться на гипоаллергенные овощи и фрукты. Среди них листовой салат, огурец, картофель и капуста, а также зеленые или печеные яблоки и груши. Отказаться следует от вишни и персика, однако при особой любви к этим продуктам можно пойти на хитрость.

«Есть одна хитрость. При термической обработке аллергены разрушаются, поэтому компот из этих продуктов никак не навредит», — объяснила пищевой технолог.

Специалист также советовала обратить внимание на гречку, кино и рис. Среди кисломолочных продуктов аллергикам не повредит кефир и творог. Из жиров — кокос, оливковое масло, авокадо.

Однако составление рациона на весну и дальнейшую жизнь лучше всего проводить с врачом, который также учтет индивидуальную непереносимость продуктов пациента.

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