Опрос: новогоднюю радость ощущают лишь трое из 10 россиян
В праздничном настроении в преддверии Нового года созналась лишь треть россиян
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Праздничное настроение появилось только у трех из 10 россиян. Это показал опрос аналитиков Superjob, результаты которого опубликовала «Газета.Ru».
Чуть больше 30% опрошенных россиян в поросе отметила, что настроена на встречу Нового года и празднования. Остальные оказались еще не готовы к главному празднику. При этом 8% положительно настроенных респондентов имитируют хорошее настроение ради семьи.
Из числа тех, кто отказывается погружаться в атмосферу волшебства, есть и граждане, которые не скрывают отсутствия хорошего настроения. Это 48% опрошенных, которые сослались на прямолинейность или отсутствие времени.
При этом аналитики установили, что женщины чаще отмечают Новый год, чем мужчины. Это 36% против 25% соответственно. Каждый третий россиянин до 35 лет предвкушает праздник.
Ранее врачи предупредили о развитии синдрома «праздничного сердца» на новогодние праздники.