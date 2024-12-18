Опрос показал, что только двум из десяти пар удается спасти брак

В 2024 году Россия стала одной из стран с самым высоким уровнем разводов, уступая лишь двум другим государствам. Об этом сообщил ТАСС, цитируя советника гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения Елену Михайлову.

По статистике, на каждые десять новых браков в стране приходится восемь разводов. Таким образом, соотношение между заключенными браками и разводами достигло рекордных показателей.

Одной из причин такого положения дел эксперты называют снижение ценностной значимости официального брака в обществе. Все больше людей рассматривают брак как формальность, и многие пары предпочитают не связывать себя узами, осознавая, что при необходимости могут легко разорвать отношения.

Кроме того, наблюдается рост случаев, когда граждане манипулируют своим семейным статусом для получения различных социальных льгот и поддержки от государства. Это также способствует увеличению числа разводов, так как люди стремятся воспользоваться всеми преимуществами.

Ранее аналитики по результатам опроса сообщили о том, что россияне планируют потратить в среднем более 62 тыс. руб. на Новый год.