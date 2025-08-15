В России предложили ввести штрафы за супружеские измены

В России обсуждается возможность введения штрафов за супружескую неверность. С подобной инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции (ФПБК) Виталий Бородин, о чем сообщило издание Life.

Бородин считает целесообразным взимать штраф в размере от 15 до 20 тыс. руб. с лиц, уличенных в измене. Помимо этого, он высказал мнение о необходимости штрафовать родителей, оставивших своих детей, на сумму в 50 тыс. руб. за каждого ребенка. Общественный деятель пояснил, что если развод произошел по вине одного из супругов, то этот супруг должен нести материальную ответственность.

В качестве аргумента в пользу своей идеи глава ФПБК привел опыт ряда зарубежных стран, включая арабские государства, где за подобное нарушение, по его словам, предусмотрены крайне суровые наказания, вплоть до смертной казни.

При этом Бородин не уточнил, какие именно действия будут квалифицироваться как измена и каким образом планируется устанавливать факт супружеской неверности.

