Опрос: в России просят ввести удаленную работу для сильно потеющих сотрудников

Согласно результатам опроса, почти две трети жителей РФ сталкивались с неприятным запахом пота от коллег, и чаще всего это происходило в офисах, где, по всей вероятности, кондиционеры с проблемой не справляются. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что при этом 80% респондентов желают, чтобы сильно потеющие сотрудники офисов работали удаленно, а 11% опрошенных считают, что для таких коллег следует ввести штрафы из-за нарушения личной гигиены.

Добавляется, что также 71% респондентов пожаловались на коллег, которые злоупотребляют парфюмом, при этом 60% из них уверены, что за такую «обонятельную агрессию» пора заводить дело по статье о мелком хулиганстве.

Ранее индийские финансисты назвали профессии с удаленной работой, позволяющие заработать более 80 тыс. долларов в год.