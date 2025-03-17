Опубликован рейтинг регионов по уровню жизни людей старше 55 лет

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг по уровню жизни для пожилых людей. Об этом свидетельствует проведенный исследовательским проектом «Если быть точным» анализ, на который ссылается «Коммерсантъ».

Согласно данным исследования, российские столицы занимают первые позиции по ожидаемой продолжительности жизни и качеству для людей в возрасте старше 55 лет. В Москве такие граждане могут рассчитывать на жизнь в среднем еще 29,8 года, а в Санкт-Петербурге — 26,5 года. Кроме того, в Москве более тысячи человек отметили свое столетие.

Основными показателями качества жизни в этих двух российских городах также стали высокая доля занятости среди населения старшего трудоспособного возраста и высокая социальная активность.

Кроме того, в Санкт-Петербурге и Москве запущены проекты «Активное долголетие», которые представляют собой комплексную программу, направленную на повышение качества жизни пожилых людей и стимулирование их активного участия в социальной жизни.

Такие регионы, как Ингушетия, Чечня, Забайкальский край и Липецкая область, по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с низким качеством жизни и высоким уровнем бедности среди населения старшего возраста.

Как пишет «Коммерсантъ», в России проживает 24,5 млн человек старше 65 лет, что составляет 17% от общего населения страны. Ожидаемая продолжительность жизни после 55 лет за последние девять лет увеличилась с 22,8 года в 2014 году до 24,5 года в 2023 году.

Согласно данным исследования, основными заболеваниями, затрагивающими россиян старшего возраста, остаются проблемы с системой кровообращения, органами дыхания и болезни костно-мышечной системы.

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