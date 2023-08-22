Опубликован список лучших школ Подмосковья

Список лучших школ опубликовали в Московской области. Губернатор Андрей Воробьев вручил директорам образовательных учреждений награды в ходе августовской педагогической конференции, которая проходит в Красногорске.

Возглавил рейтинг лучших школ физико-математический лицей № 5 в Долгопрудном городском округе. В тройку лидеров также вошли Дмитровская гимназия «Логос» и Балашихинский лицей. Образовательные учреждения, которые набрали самое большое число баллов в рейтинге школ региона получили дипломы «Лидер образования Московской области». Дипломами «Абсолютный лидер образования Московской области в 2023 году» были награждены областная гимназия имени Евгения Примакова и Физ-тех лицей имени Петра Капицы.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.