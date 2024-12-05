Опубликован список самых популярных книг 2024 года: в топе Пелевин, Булгаков и Пушкин

Сервис «Яндекс.Книги» сообщил о том, какие произведения были наиболее популярны среди пользователей в 2024 году. На первые места вышли произведения Пелевина, Булгакова и Пушкина. Полученный рейтинг привело в своем материале издание «Коммерсантъ».

Первые три места в категории «Проза» заняли «Круть» Виктора Пелевина, «Записки юного врача» Михаила Булгакова и «Евгений Онегин» Александра Пушкина. Достоевский со своим «Преступлением и наказанием» вышел на шестое место. В первую десятку также попали Габриэль Гарсиа Маркес и братья Стругацкие.

Любопытно, что в категории нон-фикшн победительницей стала Наталья Краснова со своей книгой «Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии».

Ранее сообщалось, что Подмосковье вошло в число лауреатов российского конкурса «Самый читающий регион». Его выделили за профориентационный проект, который посвящен конструктору Сергею Королеву.