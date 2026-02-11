Опубликовано фото оружия, которым совершено нападение в техникуме Анапы

В техникуме Анапы произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека, а нападавшим оказался 17-летний учащийся, открывший огонь из автомата, сообщает телеграм-канал «База».

По предварительным данным, инцидент произошел на территории образовательного учреждения. Стрелок использовал автомат, из которого ранил троих человек. Охранник получил самые тяжелые ранения, так как подросток атаковал его первым.

Студенты техникума в момент нападения забаррикадировались внутри здания. Учащиеся услышали крики на улице, а выглянув в окно, увидели бегущих людей. Не теряя времени, они закрыли входную дверь и оставались внутри, пока не стихли звуки выстрелов и не прибыли силовики.

В социальных сетях появилось фото оружия — автомата, который использовался при нападении. Официальных комментариев от правоохранительных органов и руководства учебного заведения на данный момент не поступало.