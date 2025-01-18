Стало известно, что сказал Дуров на первых слушаниях во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров признался, что после задержания и ареста осознал важность принятия мер против использования сервиса злоумышленниками.

Об этом он сказал на первых слушаниях во Франции, состоявшихся в декабре 2024 года, сообщает телеканал France Info.

Также предприниматель заявил, что «улучшит процедуры модерации».

Отвечая на вопрос о причастности к нарушениям законодательства пользователями Telegram, Дуров сказал, что платформа создавалась не для преступники, и они «наносят вред бизнесу и репутации Telegram».

Ранее Дуров раскрыл настоящую причину блокировки российских СМИ в Telegram.