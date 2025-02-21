Опубликованы редкие кадры Киселева с Антоновым и Собчаком

Владелец « Русской Медиагруппы » Владимир Киселев поздравил с юбилеем мэтра российской эстрады Юрия Антонова. Он рассказал, какие отношения удалось выстроить с артистом за годы.

Юрий Антонов и Владимир Киселев знакомы десятилетия. Их объединяет крепкий творческий союз и крепкие дружеские отношения. Оба задавали темп в культурной среде еще с советского времени. Звезды сохранили все самое положительное и общее, продолжая поддерживать на творческом пути.

РМГ в пресс-релизе также показала редкие кадры Киселева со звездами, включая и Антонова. На снимках запечатлели совместную работу артистов в 80-х и более поздние фотографии. Также показали момент, где владелец холдинга стоит рядом с Юрием Антоновым и Анатолием Собчаком, память о котором почтили накануне. Аналогичный снимок сделали и с певицей Еленой Север.

Фото: [ пресс-служба Русской медиагруппы ]

В заключении Антонова поздравили с 80-летием и пожелали крепкого здоровья.

Ранее сообщалось, что композитор Юрий Антонов назвал причину сокращения концертной деятельности.