Опухшее лицо и пугающая мимика: знаменитые жертвы пластических хирургов

Красота — важный аспект для завоевания популярности. Знаменитости посещают лучших визажистов, работают со стилистами, прибегают к косметическим процедурам и даже решаются на пластические операции. Но иногда в погоне за красотой и славой они сворачивают не туда.

Рассказываем о зарубежных звездах, которые пожалели о пластической операции.

Сидни Ром

Итальянская актриса и певица Сидни Ром прославилась еще в молодости. Многие помнят ее знаменитую песню «Hearts» и роль в фильме «Девушка из жести». Но в какой-то момент популярность начала угасать, и артистка решила обратиться к пластическому хирургу.

Фото: [ Социальные сети ]

Результаты оказались шокирующими: актриса стала выглядеть в разы хуже, из-за чего обратилась к хирургу еще несколько раз. Из-за многочисленных операций ее внешность изменилась до неузнаваемости.

Донателла Версаче

Еще одна итальянская знаменитость, модельер Донателла Версаче, увлеклась пластическими операциями спустя несколько лет после смерти ее брата Джанни. По ее словам, она нуждалась в «яркой маске».

Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

Внешность Версаче изменилась не только из-за ботокса и филлеров. Несколько лет дизайнер употребляла наркотики, что сильно ударило по ее здоровью и изменило внешность.

Джоселин Вильденштейн

Швейцарская светская львица Джоселин Вильденштейн известна исключительно своими неудачными пластическими операциями. Хотя сама она отрицает, что обращалась к хирургу, и сравнивает свою внешность с кошачьей.

Фото: [ passion.ru ]

Лицо Вильденштейн изменилось после многочисленных инъекций коллагена. Из-за этого оно потеряло форму и хирурги попытались исправить ситуацию с помощью лицевых имплантатов. Но кажется стало только хуже.

Эльза Паттон

Звезда американского реалити-шоу «Реальные домохозяйки Майами» Эльза Паттон обратилась к пластическим хирургам из-за страха постареть. Из-за своих фобий женщина сделала множество подтяжек лица, ринопластику, операции на веках и бровях.

Фото: [ Социальные сети ]

Когда Паттон прославилась, ее интерес к пластике только вырос. Многочисленные операции сделали лицо женщины большим и опухшим, а ее мимика стала неестественной и даже пугающей.

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