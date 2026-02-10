Опустившийся на дно экс-участник «Дома-2» уехал из Подмосковья на СВО

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Иван Силин, последние месяца живший в Красногорске, отправился в зону специальной военной операции. Об этом REGIONS сообщили его бывшие соседи по жилому комплексу «Спутник», где мужчина ранее находился в тяжелой жизненной ситуации.

Последние полгода жизнь Силина, по словам знакомых, была полна трудностей. После выхода со съемок шоу он столкнулся с отсутствием работы, был вынужден покинуть съемную квартиру и в итоге оказался без документов и средств к существованию. Молодой человек поселился на технических этажах ЖК «Спутник», где его конфликты с охраной стали нередким явлением. Однако в воскресенье соседи увидели совершенно другого человека.

«Его несколько дней не видели, и вот в воскресение Иван пришел. Уже в военной форме, подстриженный, побритый. Извинялся перед всеми за свое поведение. Раздал долги, что у кого брал, в магазине выплатил то, что должен», — рассказал один из экс-соседей мужчины.

По их информации, перед отправкой в тренировочный лагерь Силин планировал навестить родителей во Владивосток.

Как сообщалось ранее, 24-летний Иван Силин участвовал в проекте «Дом-2» в 2022 году, но был исключен. После этого в его жизни началась черная полоса: депрессия, проблемы с алкоголем, конфликты с окружающими из-за собаки и разрыв с девушкой. Теперь его судьба делает резкий поворот, оставляя позади образ затравленного жизнью человека. История экс-телезвезды вновь демонстрирует, как кардинально могут измениться жизненные обстоятельства и приоритеты.