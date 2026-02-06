Соседи в ужасе: экс-участник «Дома-2» из Красногорска дошел до статуса бездомного

Жизнь после глянцевого шоу для одного из его участников обернулась глубоким личным кризисом и фактическим бездомьем. Как выяснил REGIONS , бывший герой телепроекта «Дом-2» 24-летний Иван Силин, выгнанный со съемок в 2022 году, уже несколько месяцев ночует в подъезде жилого комплекса в подмосковном Красногорске, став источником конфликтов и беспокойства для соседей.

Как рассказали жильцы дома, после ухода с проекта молодой человек погрузился в депрессию, начал злоупотреблять алкоголем и потерял работу. Изначально он снимал квартиру на улице Липовой Рощи вместе с девушкой и стаффордширским терьером, но вскоре ситуация вышла из-под контроля.

«Он постоянно выпивал и нигде не работал. Насколько я понимаю, у него была депрессия из-за того, что его никуда не зовут сниматься», — сообщил REGIONS один из соседей.

Личные отношения также дали трещину. По словам жительницы дома Дарьи, девушка Силина неоднократно подвергалась избиениям, один раз с переломом двух ребер. После очередного инцидента она, разорвав паспорт и выбросив банковские карты партнера, покинула квартиру вместе с собакой. Неспособный платить за аренду, Иван был выселен собственником жилья.

Потеряв кров, молодой человек, чьи родители живут во Владивостоке, обосновался на лестничной площадке 23-го этажа в своем бывшем доме. Попытки охраны выселить его приводили к дракам и сопротивлению. По подозрениям соседей, из подъезда исчез настенный телевизор, который мог быть украден и продан для покупки спиртного.

«Он ходил по всему ЖК, просил деньги в долг. У него долги в каждом магазине, везде он набирал алкоголь», — отметил другой жилец.

Проблемы у экс-участника шоу возникали и раньше. Летом 2025 года его стаффордширский терьер, которого он выгуливал без намордника и поводка, неоднократно нападал на других собак и их хозяев в Красногорске, что приводило к публичным скандалам и потасовкам.

Психолог Илья Ахмедов объясняет подобное поведение тяжелым кризисом, вызванным потерей публичного статуса. По словам специалиста, люди, лишившиеся былой славы, часто не справляются с давлением невостребованности, особенно если их самооценка зависела только от внешнего успеха. В такой ситуации алкоголь превращается в инструмент подавления стыда, гнева и ощущения пустоты. Психолог также отмечает, что нежелание покидать место, напоминающее о прошлом, сигнализирует о попытке человека закрыться от новой, пугающей его реальности.

