Опытный российский альпинист пропал на хребте Аибга: поиски ведутся третьи сутки

Известный гид и покоритель гималайского восьмитысячника Аннапурна проводит третью ночь в горах Сочи без еды, воды и снаряжения после того, как не смог спуститься с маршрута. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

58-летний Сергей Мельников, опытный альпинист с восхождением на опаснейшую Аннапурну, пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае. Он вышел с двумя туристами по маршруту «Черничная тропа» 29 августа. Вечером следующего дня гид сообщил, что группе пришлось заночевать в горах без спальных мешков.

Через сутки клиенты Мельникова самостоятельно вышли в Красной Поляне и сообщили, что их проводник устал и не смог продолжить спуск. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Спасатели МЧС с кинологическими расчетами уже третьи сутки ведут поиски в сложной горной местности. По предварительной информации, альпинист мог сбиться с пути в темноте. Отсутствие теплого снаряжения, еды и воды на фоне холодных ночных температур серьезно осложняет его положение. Мельников проводит уже третью ночь в условиях, которые даже для подготовленного альпиниста представляют прямую угрозу для жизни.

