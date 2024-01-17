Орешкин: Россия и Иран активно работают над созданием общей платежной системы

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин отметил в беседе с радио KP.RU , что страна активно сотрудничает с Ираном по финансовым проектам.

Орешкин считает, что добрые отношения Ирана и России должны стать примером для многих стран. Сейчас стороны разрабатывают общие проекты и решают ряд экономических вопросов. В частности ведутся переговоры о создании платежной системы, которая поможет РФ в условиях санкций.

«Кто-то у нас учится. Как говорится, умный всегда учится на примере других. В этом плане пример Ирана для нас по многим направлениям является интересным», — сказал Орешкин.

Пока процесс может затянуться из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Как известно, Иран осуждает Израиль за ситуацию с сектором Газа и Палестиной. Не исключено, что в грядущем Международном суде ООН Тегеран выступит третьей стороной в качестве обвинителя. Самостоятельно Иран не стал подавать заявку, так как это бы означало признание Израиля государством. Тегеран принял в этом плане принципиальную политическую позицию.

Ранее сообщалось, что Максим Орешкин высказался о потерях ЕС, который напрасно поддержал антироссийские санкции.