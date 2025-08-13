«Орешник» для Запада: ядерные учения Белоруссии и России меняют расклад сил

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» выходят на новый уровень стратегического планирования. Как заявил Инфо24 бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук, маневры включат отработку ядерных ударов по западным соседям.

Прежде всего речь о Польше и странах Прибалтики. Отработка потенциальных ударов, по словам эксперта, не означает немедленную угрозу, но служит четким предупреждением альянсу НАТО.

Особое внимание на учениях уделят новому ракетному комплексу средней дальности «Орешник». Его развертывание стало возможным после выхода России из моратория на ДРСМД. Как отмечает Матвийчук, это уже привело к заметному смягчению риторики западных политиков.

Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин называет эти учения важным элементом стратегического сдерживания. По его словам, рост военной активности у границ Союзного государства требует адекватного ответа. При этом, как отмечают аналитики, основной акцент делается не на агрессии, а на демонстрации готовности к защите суверенитета.

Такая демонстрация силы, по мнению Матвийчука, может способствовать нормализации диалога.

Ранее сообщалось, что Лукашенко сообщил о подготовке позиций для «Орешника» в Белоруссии.