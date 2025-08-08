Лукашенко сообщил о подготовке позиций для «Орешника» в Белоруссии

Белоруссия приступила к обустройству позиций для ракетного комплекса «Орешник», который планируют разместить в стране до конца 2025 года. Александр Лукашенко подтвердил, что первые площадки уже определены и готовятся к развертыванию. Об этом сообщает Time.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Time рассказал о подготовке к размещению ракетного комплекса «Орешник». По его словам, первые позиции уже выбраны и сейчас активно обустраиваются.

«Орешник» — мобильный тактический ракетный комплекс, способный нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Его появление в Белоруссии усилит оборонительные возможности страны и, вероятно, вызовет реакцию со стороны НАТО. Лукашенко подчеркнул, что Россия оказывает Минску необходимую поддержку в рамках союзнических обязательств. Развертывание комплекса планируют завершить до конца 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко заявил об отказе от участия в следующих выборах в 2030 году.