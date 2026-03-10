Органическое манго из Египта впервые появится в России

Роскачество получило международное признание: на прилавки страны вскоре поступит первое органическое манго, выращенное специально для российских покупателей, сообщил ТАСС.

Отмечается, что сертификацию по отечественному стандарту органического производства прошла египетская компания Isis for Food Processing. Предприятие расположено в Египте и теперь имеет право поставлять свою продукцию в Россию с маркировкой «органический продукт». Это означает, что при выращивании манго не используются химические удобрения, пестициды и гербициды.

Также исключены искусственные добавки, консерванты и методы генной инженерии. Таким образом, фрукты сохраняют природную чистоту и полезные свойства.

Ранее сообщалось, что в России выдан первый официальный сертификат, подтверждающий веганское происхождение алкогольной продукции.