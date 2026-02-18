Веганский алкоголь производят в Подмосковье: технолог раскрыла секрет создания напитков

В России выдан первый официальный сертификат, подтверждающий веганское происхождение алкогольной продукции. Обладателем документа стал производитель из Башкортостана, прошедший проверку в органе по сертификации «Роскачество — Веган». Сертификация стала возможной благодаря внедрению новых стандартов, разработанных в соответствии со специальным ГОСТом, который исключает использование любых компонентов животного происхождения даже на уровне технологических процессов.

Многие потребители ошибочно полагают, что дистилляция и ректификация автоматически делают спирт растительным продуктом. Пищевой технолог Лидия Буденкова в беседе с REGIONS пояснила, что ключевое различие кроется не в сырье для браги, а в методах финальной обработки. Традиционное производство зачастую оставляет в напитке незримые «следы» животного мира.

«Например, для осветления вина или водки могут использовать желатин, яичный белок, молочный казеин или рыбный клей — все это помогает убрать муть, но делает напиток непригодным для веганов», — отметила Буденкова.

В веганском алкоголе эти «животные» методы полностью исключены. Как рассказала технолог, очистка происходит только с помощью минеральных фильтров, активированного угля или специальных растительных коагулянтов. Кроме того, весь производственный цикл проходит строгую проверку, чтобы даже на молекулярном уровне не осталось следов животных компонентов. Это означает, что под строгий запрет попадает не только использование муки или желатина, но и, к примеру, фильтрация через материалы, содержащие костную муку, что иногда практикуется на некоторых заводах.

Процедура подтвердила, что продукция предприятия — включая бальзамы, уксус и различные спиртные напитки — полностью соответствует принципам веганства. Теперь производитель имеет право маркировать свои товары специальным знаком, утвержденным по итогам всероссийского голосования, что позволит последователям этого мировоззрения без опасений выбирать напитки с полок магазинов.

