Организатор «голой вечеринки» в Астрахани проведет пять суток под арестом

Кировский районный суд Астрахани постановил заключить организатора «голой вечеринки» в местном клубе под арест на пять суток. Также мужчину обязали выплатить 80 тыс. руб. штрафа. Об этом в четверг, 29 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет о вечеринке в клубе «Бункер», на которой проводился конкурс на дорогостоящий телефон.Чтобы получить желаемый приз, гостям мероприятия нужно было публично обнажиться на сцене: четыре человека устроили голые танцы.

В ходе расследования выяснилось, что на мероприятии должны были выступать специальные актеры, но праздник пошел не по тому сценарию и в центре внимания оказались обычные гости клуба.

Всем участникам розыгрыша предстоит провести несколько дней под административным арестом.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники правоохранительных органов ворвались на «голую вечеринку» в Новочеркасске, на которой присутствовал известный треш-блогер.