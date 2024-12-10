Организаторы митингов в Тбилиси планируют сорвать выборы президента 14 декабря

Те, кто организовывает антиправительственные акции в Тбилиси, сделают попытку сорвать выборы президента, которые запланированы на 14 декабря. Такую точку зрения высказала Служба государственной безопасности Грузии. Слова ее представителей привел ТАСС.

Силовики назвали все антиправительственные акции преступными и деструктивными. Организаторы подобных мероприятий запланировали новую волну протестов, которые пройдут в Тбилиси 14 декабря. Они призваны сорвать выборы шестого по счету президента Грузии.

«Организаторы планируют, чтобы процесс выборов не состоялся, что искусственно вызовет кризис власти», — указали они.

Ранее сообщалось, что манифестанты в Тбилиси взялись жечь гроб, в который было положено чучело премьер-министра Кобахидзе. Такие действия они предприняли после того, как политик объявил о приостановке переговоров с Евросоюзом о вступлении в данное объединение.