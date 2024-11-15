Организаторы раскрыли секреты грядущей церемонии «Звезды хайпа»

В Москве состоялось препати второй церемонии вручения премии «Звезды хайпа». В ходе мероприятия организаторы приоткрыли завесу тайны на грядущую церемонию, которая состоится 19 ноября.

Звезды музыкальных чартов, блогеры, эпатажные известные артисты и многие другие стали участниками уникального для отечественного шоу-бизнеса Как отметила продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских, концепция уже завоевала многих поклонников и оказалась очередным удачным экспериментом холдинга.

«Мы отказались от каких бы то ни было рамок и объединили и восходящих звезд, и королей хайпа. Готовимся привезти фуру хайпа и буквально перевернуть представления зрителей о шоу-бизнесе. Уверены, такой блестящий лайн-ап, какой запланирован на 19 ноября, покорит зал, а II Церемония вручения премии «Звезды хайпа» станет самым громким музыкальным событием осени», — заявила Столповских.

В преддверии церемонии провели мероприятие в одном из самых выоских ресторанов в Москва-Сити. Там провели препати, подогрели интерес с помощью яркого концерта. На сцену вышли WALLEM, Blizkey, Хабиб, Тима Акимов, Ханна и Кирилл Мойтон, а также Tenderlybae. Саша Стоун и Tenderlybae стали ведущими вечера.

Гвоздем программы стало раскрытие некоторых секретов грядущего праздника. Например, организаторы рассказали, что назначили сразу трех ведущих на церемонии, которые будут сменять друг друга. Ими стали Женя Лизогуб и Карина Кросс, Оксана Самойлова и ее Коза, а также Юля Гаврилина. Есть и секретный гость, имя и личность которого раскроется только в ходе основной церемонии.

Еще одним секретом стал вид статуэтки. Она будет отражать праздник «Звезды хайпа», причем в полный рост. Вручение проведут 19 ноября в LIVE Arena в Москве.

Ранее сообщалось, что «Звезды Хайпа» выступили в гастрономическом пространстве столицы.