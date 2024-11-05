«Звезды Хайпа» выступили в гастрономическом пространстве Москвы

В гастропространстве «Три вокзала. Депо» в Москве провели яркий концерт «Звезды хайпа» —проект «Русской Медиагруппы», который собирает талантливых исполнителей, эпатажных ведущих и блогеров.

Радио DFM и телеканал RU.TV подарили слушателям на концерте незабываемые эмоции. На сцену вышли звезды сети и молодые исполнители, которые уже успели урвать кусок славы. Среди них Kamil Kikido, Юля Гаврилина, DAVIA MUSIC, Стэйси, Илья Никко и многие другие. Мероприятие стало предваряющим церемонию награждения, которую планируют провести 19 ноября в LIVE Арена.

Позитивную обстановку создавал ведущий Герман Глас. В прошлом году событие отвела Юля Гаврилина, которая каждый раз в восторге от музыкального мероприятия.

Следующее шоу в рамках проекта обещает выйти не менее ярким. На сцене появятся Amirchik, ЦУ-Е-ФА, MONA, Ваня Дмитриенко, Олег Майами и другие артисты.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла зажигательная вечеринка DFM Dance Party.