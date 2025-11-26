Организаторы стали предлагать российским подросткам миллионы за «отдых» с шейхами в Дубае

В Сети вскрылась опасная схема вовлечения несовершеннолетних россиянок в интимные услуги под видом работы моделями в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщают СМИ, так называемые «агенты» целенаправленно предлагают школьницам поездки в Дубай, не скрывая их истинной цели – развлечения местной элиты.

В качестве доказательства публике представлены переписки, где вербовщики, демонстрируя пачки денег и предметы роскоши, обещают девушкам многомиллионные вознаграждения, доходящие до 800 тыс. руб., а также дорогие подарки от клиентов. В ходе отбора менеджеры требуют от кандидаток откровенные фотографии и видео в купальнике.

Организаторы схемы дают несовершеннолетним подробные инструкции, как ввести в заблуждение родителей. Подросткам предлагается говорить, что они едут на легальные съемки, а ничего не подозревающих взрослых склоняют к подписанию нотариального согласия на выезд ребенка. По данным издания, основной мишенью вербовщиков становятся девушки из неблагополучных семей.

Юристы и правозащитники предупреждают о крайней опасности таких предложений. Адвокат Екатерина Гордон заявила, что за громким названием «вечеринки с шейхами» скрывается жестокая эксплуатация и участниц таких мероприятий могут подвергать унижениям и физическому насилию с серьезным риском для жизни.

«В Сети гуляют видео, где предположительно "шейхи" иcпражняются в рот девушкам, девушек избивают, стригут им волосы и всякое прочее… Девушки, женщины, а также их матери! Не езжайте за деньгами на подобные мероприятия. Вас там могут и убить», — заверила адвокат в соцсетях.

Ранее сообщалось, что украинская модель Ковальчук раскрутила историю с избиением ради хайпа.