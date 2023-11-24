Органы местного самоуправления подали почти восемьдесят тысяч заявлений в Росреестр Подмосковья в режиме онлайн
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С начала года органы местного самоуправления Подмосковья подали более 75,6 тысячи заявлений на осуществление учетно-регистрационных действий в областной Росреестр, сообщили в областном Мининвесте. Подача осуществлялась в электронном виде.
«Новая система электронного документооборота, по которой мы продолжаем работать с областным Росреестром, принципиальна важна и успешно показала себя в работе», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
По ее словам, командная работа в этом вопросе помогает повысить качество предоставления государственных услуг и снизить сроки подачи заявлений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.