Органы местного самоуправления Подмосковья подали в Росреестр более восьмидесяти тысяч заявлений в режиме онлайн

С начала этого года органы местного самоуправления Подмосковья подали свыше 86 тысяч заявлений на осуществление учетно-регистрационных действий в Росреестр региона в электронном виде. Об этом сообщили в областном Минимуществе.

Глава ведомства Наталья Адигамова подчеркнула, что перевод госуслуг в электронный вид — это одно из самых приоритетных направлений в деятельности государственных и муниципальных органов. По ее словам, органы местного самоуправления в этом году направляли заявления на государственный кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимое имущество только в режиме онлайн.

«Благодаря переходу на электронное взаимодействие с областным Росреестром значительно сокращены сроки предоставления услуг и что еще важно, упрощена процедура ведения бизнеса в учетно-регистрационной сфере», — добавила министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.