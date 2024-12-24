Оргазм отменяется: сексолог на Алтае украл у сексолога советы о сексе

Как передает SHOT, специалист по вопросам сексуальности из Барнаула, Алтайский край, незаконно присвоил себе материалы о сексе, разработанные его коллегой, врачом-сексологом из Татарстана. Теперь ему предстоит компенсировать 1,5 млн руб. за использование чужих знаний в области интимных отношений.

Психолог Евгения Александрова поделилась с представителями СМИ информацией о том, что в начале года она обратила внимание на появление на сайте ее коллеги, 22-летнего Александра Романова, курса под названием «В отношениях на шпильках». Это творение, по ее мнению, сильно смахивало на ее собственные вебинары, такие как «Искусница в постели 2.0», «Как быть значимой, или Оргазм в большом городе» и «Королева свиданий».

«Эксперты изучили все «оргазмы» и «королев свиданий» и пришли к выводу, что Санек действительно хуже знает, как стать царицей в постели. Однако, по словам юриста Дарины Лисецкой, Александр активно торговал курсом за 17к», — приводится в публикации.

Советы о сексе приобрели 177 человек. Таким образом, он получил более 3 млн руб. за чужие идеи. Теперь Александр должен удалить все советы о сексе и создать свои собственные. Кроме того, суд обязал его выплатить настоящей «королеве свиданий» 1,5 млн руб.

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