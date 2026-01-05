Оргейльский сюрприз: падающая звезда 19 века принесла ученым сенсационное открытие

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета идентифицировали новый минерал в составе метеорита Оргейль, упавшего на территории Франции в 1864 году. Минерал, содержащий аммоний (ион NH₄⁺), был обнаружен в образцах, хранящихся в одном из российских научных институтов, сообщает progorodsamara со ссылкой на American Mineralogist.

Минерал, классифицированный как никелистый буссенготит, представляет интерес как потенциальный источник фиксированного азота. Азот является ключевым элементом для биохимических процессов. Состав метеорита Оргейль имеет сходство с материалами астероидов Рюгу и Бенну, что делает находку актуальной для данных, получаемых автоматическими космическими станциями.

Для подтверждения присутствия аммония в структуре минерала исследователи использовали метод рентгеноструктурного анализа на оборудовании Научного парка СПбГУ. Руководитель научной группы, профессор Сергей Бритвин, отметил, что открытие способствует лучшему пониманию химии малых тел Солнечной системы и может повлиять на представления о возможной роли космического вещества в появлении жизни на Земле.

