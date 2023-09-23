Вулкан страсти: представителям каких знаков зодиака предстоящая неделя принесет удачу в любви

Увлекательная неделя ждет абсолютно все знаки зодиака. Любовь будет стоять на первом месте. Новые знакомства, страсть и кардинальные перемены на личном фронте придут в жизнь представителей всех четырех стихий.

Ясновидящая и астролог Инна Мишина специально для интернет-издания «Подмосковье сегодня» подготовила любовный гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября.

Фото: [ freepik.com ]

Земные знаки (Телец, Дева, Козерог)

Предстоящая неделя особенно запомнится знакам земной стихии, уверена Инна Мишина.

«Они будут на пике своей силы в любви. Их стабильность и надежность станут настоящим подарком для партнера», — заявила Мишина.

Она посоветовала земным знакам посмотреть на отношения с любимым с практической стороны: придется принимать решения, не откладывая их.

Фото: [ freepik.com ]

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей)

Воздушные знаки на грядущей неделе могут встретить свою любовь, отметила ясновидящая.

«Это может также включать новые знакомства или неожиданные повороты в существующих отношениях. Будьте открыты к общению и готовы к переменам. Возможно, вас ожидает увлекательное приключение в мире любви», — пояснила собеседница издания.

Фото: [ freepik.com ]

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец)

Знаки огня как всегда пылают страстью.

«Следующая неделя будет напоминать им о важности выражения чувств. Они могут пережить страстные моменты и романтические встречи», — заявила астролог. Однако она порекомендовала им быть и осторожными, чтобы не сгореть в вулкане страстей.

Фото: [ freepik.com ]

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы)

Интуиция и чувства — вот девиз водных знаков на следующую неделю.

«Они смогут легко читать эмоции других и создавать глубокие связи. Если вы принадлежите к этой группе, уделите внимание своей интуиции в делах сердечных и не позволяйте себе поддаваться эмоциональным колебаниям», — заключила собеседница издания.

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