«Ориентир» возведет новый логопарк в подмосковной деревне Тургенево

Девелоперская группа «Ориентир» планирует построить новый логистических парк на территории деревни Тургенево в городском округе Домодедово, для этого она купила 154 гектара земли. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«В» индустриальном парке «Ориентир Юг — 2» планируется построить свыше 550 тысяч квадратных метров качественной складской недвижимости», — говорится в сообщении.

Новый логопарк будет седьмым проектом компании, возведенным в рамках комплексного освоения земель. Он позволит увеличить портфель «Ориентира» до двух миллионов квадратных метров. Отметим, что компания специализируется на строительстве распределительных центров и комплексных мультитемпературных производственных объектов.

Ранее сообщалось, что структура Сбера арендует площади в логопарке «Ориентир-запад» в Подмосковье.