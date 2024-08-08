Ориентировка на автомобиль скорой помощи, якобы управляемый ВСУ, оказалась фейком

В соцсетях Курской области начала распространяться фейковая ориентировка на автомобиль скорой помощи, которым якобы управляют подконтрольные ВСУ лица, сообщил Telegram-канал Baza .

Опровергнута информация о подконтрольном ВСУ автомобиле скорой помощи, которую начали распространять по соцсетям Курской области. Для составления ориентировки использовалась фотография трехлетней давности, на ней запечатлен автомобиль с московскими номерами.

На данный момент в розыск не объявлялись никакие автомобили с московскими номерами, а в самой фотографии, приложенной к ориентировке, допущена ошибка в названии улицы.

Ранее сообщалось, что над Курской областью сбили два украинских беспилотника «Баба-яга». Соответствующую видеозапись опубликовало Минобороны России.